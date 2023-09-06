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Мер Борисполя пішов служити у ЗСУ

Фото: мер Борисполя Володимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Тетяна Степанова

Міський голова Борисполя Київської області Володимир Борисенко вступив до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Найголовніше для нас сьогодні - здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України",- написав Борисенко.

Він підкреслив, що на заміну загиблим та пораненим мають приходити нові люди, не важливо хто - депутати, водії чи механіки.

Хто очолить місто, наразі невідомо.

Фото: мер Борисполя вступив до лав ЗСУ (facebook.com/borysenkoboryspil)

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