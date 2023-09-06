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Мэр Борисполя пошел служить в ВСУ

Среда 06 сентября 2023 10:58
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Мэр Борисполя пошел служить в ВСУ Фото: мэр Борисполя Владимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Татьяна Степанова

Городской голова Борисполя Киевской области Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Самое главное для нас сегодня - одержать победу. Эта борьба требует действий. От каждого из нас. Начался мой путь как военнослужащего ВСУ. Каждый должен быть готов встать на защиту Украины", - написал Борисенко.

Он подчеркнул, что на замену погибшим и раненым должны приходить новые люди, не важно кто - депутаты, водители или механики.

Кто возглавит город, пока неизвестно.

Мэр Борисполя пошел служить в ВСУФото: мэр Борисполя вступил в ряды ВСУ (facebook.com/borysenkoboryspil)

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

В настоящее время под призыв подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В частности, есть и исключения, о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

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