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Мер Борисполя пішов служити у ЗСУ

Середа 06 вересня 2023 10:58
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Мер Борисполя пішов служити у ЗСУ Фото: мер Борисполя Володимир Борисенко (facebook.com/borysenkoboryspil)
Автор: Тетяна Степанова

Міський голова Борисполя Київської області Володимир Борисенко вступив до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Найголовніше для нас сьогодні - здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Розпочався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ. Кожен має бути готовий стати на захист України",- написав Борисенко.

Він підкреслив, що на заміну загиблим та пораненим мають приходити нові люди, не важливо хто - депутати, водії чи механіки.

Хто очолить місто, наразі невідомо.

Мер Борисполя пішов служити у ЗСУФото: мер Борисполя вступив до лав ЗСУ (facebook.com/borysenkoboryspil)

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

Наразі під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Зокрема є й виключення, про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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