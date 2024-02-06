Меньше нуждаются в помощи. Как украинцы интегрировались в Эстонии

Украинские беженцы в Эстонии хорошо интегрировались и теперь больше нуждаются в помощи с долгосрочными проблемами. На поддержку украинцев в 2024 году общественные организации страны потратят почти 10 млн евро.
Ожидается, что количество обратившихся в Эстонии за временной защитой украинцев в этом году достигнет 55 тысяч человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.
С начала войны за временной защитой в Эстонии обратилось более 50 000 украинцев. За два года планы и потребности беженцев изменились, заявила представитель УВКБ ООН в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд.
"Меняется то, что нам не нужно оказывать столько прямой материальной поддержки. В то же время изучение языка, психическое здоровье, обучение профессиональным навыкам и общее образование являются ключевыми вопросами", – рассказала эксперт.
По ее словам, Эстония достигла определенных успехов в интеграции беженцев, потому что много украинских детей учатся в эстонских школах.
"По сравнению с другими странами, в Эстонии наибольшее количество детей из Украины, которые нашли путь в местные школы. 93% всех детей-беженцев. Это большое достижение, во многих других европейских странах меньше половины", – сказала представитель международной организации.
Также многим взрослым украинцам удалось найти работу в Эстонии.
"Это не 100%, но большинство украинских беженцев – это женщины с детьми. Многие из них не работали бы в своей стране, потому что есть дети, о которых нужно заботиться", – пояснила Сандлунд.
Одной из причин удачного трудоустройства является то, что многие украинцы говорят по-русски. Но в то же время, это может создать напряжение в обществе, считает представитель УВКБ ООН.
Также интеграции может помешать усталость от войны, особенно когда ситуация в Украине начинает казаться людям безнадежной.
"Мы не видим окончания войны в Украине, и это огорчает всех. Мы все хотим мира, и мы все хотим, чтобы все, кто хочет вернуться домой, имели возможность это сделать", – отметила она.
Напомним, мы писали, что в Эстонии растет уровень поддержки украинских беженцев. За прием в стране людей, спасающихся войны, высказались две трети опрошенных эстонцев.
Также мы рассказывали, что украинские беженцы в Эстонии оказали положительное влияние на экономику страны. Их вклад в виде налогов и потребления превышает расходы на социальную и финансовую помощь.
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