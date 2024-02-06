Меньше нуждаются в помощи. Как украинцы интегрировались в Эстонии

С начала войны за временной защитой в Эстонии обратилось более 50 000 украинцев. За два года планы и потребности беженцев изменились, заявила представитель УВКБ ООН в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд.

"Меняется то, что нам не нужно оказывать столько прямой материальной поддержки. В то же время изучение языка, психическое здоровье, обучение профессиональным навыкам и общее образование являются ключевыми вопросами", – рассказала эксперт.

По ее словам, Эстония достигла определенных успехов в интеграции беженцев, потому что много украинских детей учатся в эстонских школах.

"По сравнению с другими странами, в Эстонии наибольшее количество детей из Украины, которые нашли путь в местные школы. 93% всех детей-беженцев. Это большое достижение, во многих других европейских странах меньше половины", – сказала представитель международной организации.

Также многим взрослым украинцам удалось найти работу в Эстонии.

"Это не 100%, но большинство украинских беженцев – это женщины с детьми. Многие из них не работали бы в своей стране, потому что есть дети, о которых нужно заботиться", – пояснила Сандлунд.

Одной из причин удачного трудоустройства является то, что многие украинцы говорят по-русски. Но в то же время, это может создать напряжение в обществе, считает представитель УВКБ ООН.

Также интеграции может помешать усталость от войны, особенно когда ситуация в Украине начинает казаться людям безнадежной.

"Мы не видим окончания войны в Украине, и это огорчает всех. Мы все хотим мира, и мы все хотим, чтобы все, кто хочет вернуться домой, имели возможность это сделать", – отметила она.