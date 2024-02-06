Менше потребують допомоги. Як українці інтегрувалися в Естонії

Українські біженці в Естонії добре інтегрувалися і тепер більше потребують допомоги із довгостроковими проблемами. На підтримку українців у 2024 році громадські організації країни витратять майже 10 млн євро.
Очікується, що кількість українців, які звернулися в Естонії за тимчасовим захистом, цього року сягне 55 тисяч осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.
З початку війни за тимчасовим захистом в Естонії звернулися понад 50 000 українців. За два роки плани та потреби біженців змінилися, заявила представник УВКБ ООН у країнах Північної Європи та Балтії Анніка Сандлунд.
"Змінюється те, що нам не потрібно надавати стільки прямої матеріальної підтримки. Натомість вивчення мови, психічне здоров’я, навчання професійним навичкам і загальна освіта є ключовими питаннями", – розповіла експерт.
За її словами, Естонія досягла певних успіхів в інтеграції біженців, бо багато українських дітей навчається в естонських школах.
"Порівняно з іншими країнами, в Естонії найбільша кількість дітей з України, які знайшли шлях до місцевих шкіл. 93% всіх дітей-біженців. Це велике досягнення, у багатьох інших європейських країнах менше половини", – сказала представник міжнародної організації.
Також багатьом дорослим українцям вдалося знайти роботу в Естонії.
"Це не 100%, але більшість українських біженців – це жінки з дітьми. Багато з них не працювали б у своїй країні, тому що є діти, про яких потрібно піклуватися", – пояснила Сандлунд.
Однією з причин вдалого працевлаштування є те, що багато українців говорять російською мовою. Але водночас це може створити напругу в суспільстві, вважає представниця УВКБ ООН.
Також інтеграції може завадити втома від війни, особливо коли ситуація в Україні починає здаватися людям безнадійною.
"Ми не бачимо закінчення війні в Україні, і це засмучує всіх. Ми всі хочемо миру, і ми всі хочемо, щоб усі, хто хоче повернутися додому, мали можливість це зробити", – зазначила вона.
Нагадаємо, ми писали, що в Естонії зростає рівень підтримки українських біженців. За прийом у країні людей, які рятуються війни, висловилися дві треті опитаних естонців.
Також ми розповідали, що українські біженці в Естонії позитивно вплинули на економіку країни. Їхній внесок у вигляді податків та споживання перевищує витрати на соціальну та фінансову допомогу.
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