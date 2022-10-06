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Меньше, чем заявил Шойгу. В разведке назвали количество уже мобилизованных россиян

Фото: в разведке назвали количество уже мобилизованных россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах мобилизованных лиц. Однако реальное количество мобилизованных, меньше, хотя и пересекает 100 тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя украинской разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По словам Юсова, всего Россия готовится призвать более 300 тысяч россиян.

"Шойгу объявил о 200 тысячах, но 200 тысяч еще нет. Это меньшее количество. Мы не знаем, для чего они завысили показатели, возможно, перед руководством рапортуют, возможно, с другой целью. Это больше 100 тысяч человек уже. Мы знаем соответствующие показатели. ", - заявил Юсов.

Также представитель ГУР добавил, что Украина знает точное количество мобилизованных, но разведка пока не будет разглашать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать до 300 тысяч резервистов.

Тем временем мобилизованных россиян уже заметил и во временно оккупированных районах юга Украины.

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