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Меньше, чем у других стран: посол ЕС о том, сколько времени займет путь Украины в ЕС

Фото: Украина может вступить в ЕС в 2030 году (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем у других стран. Реалистичной датой выглядит 2030 года.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

"Я думаю, что пару лет может быть слишком мало", - сказала она.

По ее словами, до сих пор она видела в Украине большую решимость и большое упорство двигаться быстро.

"Поэтому я на самом деле думаю, что в случае с Украиной это может занять меньше времени, чем раньше в случае с некоторыми другими странами. Я считаю, что 2030 год – это очень реалистичная дата", - заявила Матернова.

Посол ЕС напомнила, что судя по опыту прошлого, могут быть причины обратимости. "Вот если, скажем, страна превратилась в диктатуру, то, наверное - в жизни в этом смысле нет ничего необратимого, да? Но если вы спросите, является ли это твердым обязательством и находимся ли мы с Украиной на пути к ЕС, то я бы ответила решительное "да". И на самом деле этого нельзя было сказать до полномасштабного вторжения", - сказала она.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня 2024 года стартовало формальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Согласно текущим планам, новая большая волна расширения Евросоюза возможна в 2030 году.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале 2024 года около половины респондентов, что Украина станет членом ЕС в течение пяти лет. Кроме того, 15% считают, что Украина станет членом ЕС через 5-10 лет, еще 5% - через 10-20 лет.

Ранее посол Эстонии в Украине Аннели Кольк завила, что вступление ее страны в ЕС заняло десять лет, однако Украина сможет сделать это быстрее.

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Вступление в ЕСЕвросоюз