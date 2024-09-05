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Меньше, чем хотелось бы. Сырский рассказал, сколько сейчас длится обучение мобилизованных в ВСУ

Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовит высококвалифицированных профессиональных военных. Однако их подготовка длиться меньше, чем хотелось бы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сырский признал, что его войска отправляются на поле боя, получив меньше подготовки, чем хотелось бы.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных", - сказал он.

В то же время главнокомандующий отметил, что динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения военнослужащих срочной службы. Поэтому новобранцы проходят месячную базовую военную подготовку, после чего от полумесяца до месяца проходят более специализированную подготовку, прежде чем их отправляют на фронт.

Обучение военных ВСУ

Напомним, что вчера Вильнюс и Варшава заявили, что готовы учить военных украинской армии. Обучение может пройти на общей платформе.

В то же время, недавно в Генштабе показали, как бойцы ВСУ в Британии учатся штурмовать траншеи противника.

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