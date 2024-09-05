Меньше, чем хотелось бы. Сырский рассказал, сколько сейчас длится обучение мобилизованных в ВСУ

Сырский признал, что его войска отправляются на поле боя, получив меньше подготовки, чем хотелось бы.

"Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым лучшим, поэтому мы готовим высококвалифицированных профессиональных военных", - сказал он.

В то же время главнокомандующий отметил, что динамика на фронте требует от нас скорейшего привлечения военнослужащих срочной службы. Поэтому новобранцы проходят месячную базовую военную подготовку, после чего от полумесяца до месяца проходят более специализированную подготовку, прежде чем их отправляют на фронт.