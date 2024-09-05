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Менше, ніж хотілося б. Сирський розповів, скільки зараз триває навчання мобілізованих в ЗСУ

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна готує висококваліфікованих професійних військових. Проте їх підготовка наразі триває менше, ніж хотілося б.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сирський визнав, що його війська вирушають на поле бою, отримавши менше підготовки, ніж хотілося б.

"Звичайно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових", - сказав він.

Водночас головнокомандувач зауважив, що динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців строкової служби. Через це новобранці проходять місячну базову військову підготовку, після чого від півмісяця до місяця проходять більш спеціалізовану підготовку, перш ніж їх відправляють на фронт.

Навчання військових ЗСУ

Нагадаємо, що вчора Вільнюс і Варшава заявили, що готові навчати військових української армії. Навчання можуть пройти на спільній платформі.

Водночас нещодавно у Генштабі показали, як бійці ЗСУ у Британії навчаються штурмувати траншеї противника.

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