Менше, ніж хотілося б. Сирський розповів, скільки зараз триває навчання мобілізованих в ЗСУ

Сирський визнав, що його війська вирушають на поле бою, отримавши менше підготовки, ніж хотілося б.

"Звичайно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових", - сказав він.

Водночас головнокомандувач зауважив, що динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців строкової служби. Через це новобранці проходять місячну базову військову підготовку, після чого від півмісяця до місяця проходять більш спеціалізовану підготовку, перш ніж їх відправляють на фронт.