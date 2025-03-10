НБУ оценил ситуацию на валютном рынке и пояснил падение курса доллара

Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, в Украине действует режим "управляемой гибкости" - курс в течение почти 1,5 года движется в обоих направлениях в зависимости от изменений в балансе спроса и предложения валюты.

"На фоне улучшения конъюнктуры рынка гривна укрепилась, а среднемесячная разница между официальным и наличным курсом в феврале не превышала 0,5%. Объем чистого спроса на валюту существенно снизился со второй половины января на фоне уменьшения фискального импульса", - говорится в сообщении.

В НБУ также напомнили, в конце февраля Украина достигла соглашения о седьмом пересмотре программы МВФ на уровне персонала, в ближайшие недели ожидается решение Совета МВФ. НБУ выполнил все структурные маяки и достиг все количественные критерии эффективности к этому пересмотру.

"По оценкам НБУ, риски для достаточности и ритмичности международного финансирования остаются сбалансированными", - заявили в центробанке.

Кроме того, НБУ в марте снова повысил учетную ставку, а с апреля поднял ставки по депозитным сертификатам, по которым банки размещают в НБУ средства населения.

"Мы не хотим, чтобы инфляция закрепилась на высоком уровне. Чтобы предотвратить это, мы уже трижды с декабря повышали учетную ставку - до 15,5% в марте и изменили параметры опердизайна процентной политики, чтобы усилить трансмиссию. Призываем внимательно отнестись к нашим решениям и транслировать их в ставки по срочным гривневым депозитам для населения", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.