Меньше фантазий. Подоляк отреагировал на призывы к переговорам с Россией

Прежде чем призывать Украину к диалогу, необходимо вспомнить все военные преступления России. Киев, вероятно, вернется к переговорам, однако только после сформированного трибунала и вывода вражеских войск с территорий страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост: 1. Просмотрите фото/видео массовых захоронений. 2. Предложите Кремлю немедленно вывести армии с суверенной территории Украины. 3. Сформируйте трибунал и требуйте выдачи российских военных преступников. Меньше фантазий - больше реалий ", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев будет готов вести переговоры с Москвой лишь при переизбрании нового главы Кремля. Это заявление прозвучало после того, как Россия подписала договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Между тем, как сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин, президент России Владимир Путин планирует заключить "новое крупное соглашение" с Западом, которое якобы будет частично касаться Украины.

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