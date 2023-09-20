Меньше дорог, больше оружия. Каким будет госбюджет-2024

При подготовке материала использовались источники: проект госбюджета на 2024 год, публичные комментарии чиновников и Ассоциации городов Украины, беседы РБК-Украина с чиновниками и депутатами на правах анонимности.

Бюджетный процесс в текущем году начался практически без задержек. Кабмин одобрил законопроект о государственном бюджете на 2024 год 15 сентября, а уже через 5 дней он был взят за основу Верховной радой.

Сейчас, до 1 октября депутаты подадут свои поправки к документу, которые совместно с Минфином будут учтены или не учтены в финальной версии госбюджета на 2024 год. Проект планируют вынести на голосование 20 октября.

Корректировка документа может затянуться, поскольку у депутатов наверняка возникнут вопросы к некоторым статьям расходов, сказали изданию несколько представителей депутатского корпуса. Прежде всего, вопросы будут касаться перераспределения подоходного налога (НДФЛ) между местными и центральным бюджетами, а также финансирования органов государственной власти.

На оборону пока денег мало

Основными приоритетами бюджета в следующем году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, как и в текущем, останется финансирование обороны и безопасности, а также социальная сфера. В центре внимания будут медицина и образование, поддержка ветеранов и восстановление экономики.

Никаких налоговых изменений не запланировано, программы льготного кредитования будут продолжены, заверил премьер. В Раде такой подход к формированию бюджета поддерживают. "Приоритеты в проекте расставлены правильно. Это оборона, социальная помощь, поддержка бизнеса", – заявил глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Больше половины расходов бюджета, а именно 1,69 трлн грн (21,6% от ВВП), предусмотрено на оборону. Но некоторые депутаты уже заявили, что этого будет мало. “Такое впечатление, что нас готовят к тому, что в октябре-ноябре следующего года война должна закончиться. Потому что мы именно до октября заложили нормальное финансирование по стандартам текущего года”, - заявил нардеп Ярослав Юрчишин.

В правительстве признают, что 1,69 трлн не хватит и обещают, что расходы будут увеличивать в течение года по мере необходимости. Сейчас пока выделяют ту сумму, которую можно как-то гарантировать. "Если мы сейчас выделить всю необходимую сумму, то бюджет просто развалится", – сказал собеседник издания, знакомый с процессом подготовки проекта документа.

В текущем году изначально в бюджет на оборону также была заложена не полная сумма. И буквально в ближайшие время расходы на это направление планируется увеличить на 300 млрд гривен - соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. В следующем году изменения бюджета тоже будут, но когда именно – сказать сложно. "Основной признак бюджета 2024 года, как и 2023 – неопределенность. Нельзя предусмотреть изменения", – отметил Гетманцев.

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа тоже заявила, что бюджет будет пересматриваться в течение года. "Бюджет будет пересматриваться, как и бюджет 2023 года, и в основном в части расходов на оборону, поскольку запрос на финансирование огромній. Например, только для Вооруженных сил Украины Минобороны подало запрос на финансирование на несколько триллионов гривен. Очевидно, мы не можем полностью профинансировать эту потребность. Но насколько будут позволять внутренние ресурсы, мы будем финансировать", – заявила она.

На военные нужды будут идти не только поступления от налоговой и таможни, а и отчисления от госкомпаний и Нацбанка. Кстати, НБУ в следующем году сократит отчисления в госбюджет от прибыли текущего года до 17 млрд гривен, в текущем эта сумма составляла почти 72 млрд гривен. Прибыль НБУ растет, как правило, в результате борьбы с кризисными явлениями, отметили в регуляторе, а в текущем году экономика развивалась достаточно стабильно и, следовательно, прибыль снизилась.

От госкомпаний ожидается поступлений на почти 66 млрд грн. Суммарно будет 83 млрд. Это не так много на фоне наших расходов, но каждый миллиард важный, отметила Пидласа. Также будут средства от приватизации – 4 млрд. По словам главы бюджетного комитета, это реалистическая сумма.

Перераспределение НДФЛ – в регионах недовольны

Один из главных споров вокруг бюджета на 2024 год – это налог на доходы физлиц (НДФЛ), который взимается с зарплат военных. В Кабмине предложили, чтобы он шел не в местные, а в центральный бюджет. Из-за этого местные органы власти потеряют почти 93,7 млрд гривен в следующем году.

Перераспределить этот налог решили из-за того, что в регионах средства использовали нерационально - ремонтировались дороги, которые не всегда требовали неотложного ремонта, строились стадионы и т.д. Такие работы в условиях войны часто вызывали общественное возмущение.

К тому же на 1 сентября в местных бюджетах просто "зависло" 200 млрд гривен, которые просто не знают на что потратить. “Сейчас в регионах будут заниматься только теми проектами, которые нужны для обеспечения безопасности и обороны”, - сказал собеседник издания в правительстве.

НДФЛ с зарплат военных в следующем году планируют использовать на две программы – по поддержке ВПК через Минстротегпром и на производство дронов, заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

“Позиция правительства в том, чтобы военный НДФЛ, который государство платит за военнослужащих, использовать на нужды обороны, в частности, на производство дронов - 48 млрд грн и боеприпасов - 55,8 млрд грн”, - отметила депутат. Фактически это будет дополнительный вклад в финансирование обороны.

Вместе с тем, компенсацией потери доходов от НДФЛ будет дополнительная дотация регионам в 2024 году в размере 33,4 млрд грн.

Перераспределение налога хотят начать уже с третьего квартала текущего года, а это потеря на местах почти 26 млрд грн. Во многих регионах это восприняли негативно. “Важно, чтобы в 2023 году в местных бюджетах был сохранен военный НДФЛ, что позволит общинам продолжать помогать военным подразделениям и выполнить все соответствующие годовые программы. Ведь альтернативных механизмов помощи военным в правительственном законопроекте нет”, - заявили в Ассоциации городов Украины. В АГУ также не поддерживают перераспределение НДФЛ и на 2024 год.

Но в некоторых регионах с пониманием отнеслись к инициативе правительства. К примеру, мэр Львова Андрей Садовой не против перераспределение НДФЛ в пользу госбюджета, но только на период войны.

Вместе с тем, источники издания в правительстве и парламенте говорят, что со стороны регионов уже “пошло сильное давление” на депутатов, чтобы они не поддерживали инициативу по НДФЛ. “Из многих регионов пошло давление, в основном на депутатов-мажоритарщиков”, - сказал собеседник из числа депутатов.

Затянуть подготовку бюджета ко второму чтению может повышение расходов на некоторые органы власти. Это подтвердил и Гетманцев. “Среди спорных моментов бюджета - увеличение финансирования государственных органов на процент, превышающий инфляцию. По этому поводу будет наибольшее количество споров", – прогнозирует глава налогового комитета.

Финансирование органов власти

На 2024 год увеличиваются расходы на органы государственной власти, как на содержание, так и на реализацию различных программ. Больше средств понадобится для работы Верховной рады, Кабмина, Офиса генпрокурора, Бюро экономической безопасности. Кстати, у представителей парламентского комитета антикоррупционной политики уже возник вопрос, почему финансирование БЭБ увеличили, а НАБУ и САП денег не добавили.

На судебную власть расходы вырастут на 3 млрд грн – до почти 24,2 млрд грн.

Финансирование большинства министерств тоже увеличилось, в некоторых случаях в разы. К примеру, бюджет Минэкономики вырос с 4,5 до 33 млрд грн, Минстратегпрома - с 7,8 млрд до 56 млрд. Но это не означает рост расходов именно на содержание аппарата. Минэкономики от Минфина передали программу кредитования “5-7-9” стоимостью 18 млрд грн. Кроме того, Минэкономики будет реализовывать новые программы, в том числе по разминированию сельхозземель и компенсации закупки отечественной техники для сельского хозяйства. Минстратегпром будет финансировать производство боеприпасов средствами от НДФЛ.

А вот на Мининфраструктуры предусмотрено в 4,4 раза меньше средств - 12,5 вместо 54,5 млрд грн в этом году. По словам Пидласой, в следующем году будут существенно сокращены все расходы на строительство, в том числе и дорог.

Покрытие дефицита - пока гарантий нет

Дефицит госбюджета 2024 года планируется на уровне 20,4% ВВП. Финансировать его планируется исключительно за счет внешних государственных заимствований в сумме 1,527 трлн гривен. В долларах это больше 42 млрд или по 3,5 млрд ежемесячно. Основные доноры: США, ЕС, МВФ, а также другие страны, предоставляющие кредитную и грантовую помощь.

Пока гарантий, что деньги будут поступать регулярно в необходимом объеме, нет ни от одного из основных финпартнеров. По словам Гетманцева, внешнее финансирование на 24-й год пока планируется “под мягкие гарантии”.

“100% гарантий нет. И работа в этом направлении будет сложной”, - отметил он.

От США пока нет подтверждения финансирования не то что на 2024 год, а даже на четвертый квартал текущего года. Конгресс еще не принял соответствующего решения, и, по словам посла Украины Оксаны Маркаровой, добиться позитивного решения будет не так просто.

По информации РБК-Украина, Евросоюз пока готов предоставить на 2024 год лишь 9 млрд евро, тогда как Украина рассчитывает минимум на 18 млрд, как и в текущем. В Еврокомиссии же, говорят собеседники издания, удивлены, почему потребность в деньгах не сокращается. Правда, позитив в том, что ЕС в течение 4 лет планирует выделить 50 млрд евро кредитной помощи. Вопрос лишь в суммах ежегодных кредитов.

МВФ готовил первый этап программы исходя из того, что война в Украине закончится к середине 2024 года или к осени. После этого планировалось начать второй, послевоенный этап финансирования. Сейчас, когда ожидания изменились и ожиданий завершения войны в следующем году почти нет, МВФ придется как-то адаптировать программу к новым реалиям. К тому же Украина пока затягивает выполнение условий для получения очередного кредитного транша в октябре.