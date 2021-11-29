Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців

У ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter .

"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

З початку року у Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.