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Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців

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Польща, Понеділок 29 листопада 2021 10:30
Міграційна криза: у Польщі за ніч затримали понад 30 біженців Фото: мігранти з Білорусі намагалися нелегально перетнути кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч на 29 листопада польські служби затримали 33 мігранти. Вони незаконно намагалися перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Польщі у Twitter.

"Білоруські служби майже щоночі пошкоджують паркан, щоб мігранти могли нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику", - йдеться у Міноборони Польщі.

З початку року у Польщі зареєстрували майже 40 тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами.

Нагадаємо, у Польщі затримали трьох громадян України. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.

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