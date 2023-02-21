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Не менее полугода: украинцы спрогнозировали срок до победы

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 12:14
Не менее полугода: украинцы спрогнозировали срок до победы Фото: для победы нужно не менее полугода (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в конце весны прошлого года, несмотря на высокий уровень уверенности в победе, респонденты стали более "трезво" оценивать сроки ее достижения.

Не менее полугода: украинцы спрогнозировали срок до победы

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, большинство граждан стран Европейского Союза (61%) считают, что Украина победит в войне с Россией. Доля уверенных в победе Украины колеблется от 51% в Италии до 81% в Польше.

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