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Менее 10% украинцев готовы на территориальные уступки для быстрого завершения войны

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Украина, Четверг 23 февраля 2023 10:55
Менее 10% украинцев готовы на территориальные уступки для быстрого завершения войны Фото: украинцы против территориальных уступок врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Менее 10% украинцев готовы на территориальные уступки для быстрого завершения войны

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу.

"Как можно видеть, украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Пока любой план, где украинцам будет продаваться "мир в обмен территории" обречен на провал и неприятие обществом", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 года среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в феврале 2023 года большинство (63%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят около 20%, не верят в победу только 1%.

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