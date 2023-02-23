Менее 10% украинцев готовы на территориальные уступки для быстрого завершения войны

В феврале 2023 года для 87% украинцев никакие территориальные уступки не допустимы. Лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Как отмечают социологи, в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем - в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу.

"Как можно видеть, украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору. Пока любой план, где украинцам будет продаваться "мир в обмен территории" обречен на провал и неприятие обществом", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 года среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.