"Мне не нужна эта историческая хр*нь": Зеленский о потенциальных переговорах с Путиным

Зеленский заявил, что на потенциальной встрече с Путиным не стал бы тратить время на исторические рассказы, которые так любит диктатор - о Рюриковичах, Петре I или Руси. Глава государства также не стал бы тратить время на личные эмоции в отношении оппонента, который начал войну против Украины.

По его словам, единственное, на чем он бы сконцентрировался, было бы реальное решение главных вопросов по завершению войны. Все остальное Зеленский не стал бы рассматривать.

"Есть вопросы безопасности, есть большая война против нас. Есть наша жизнь. Единственное, о чем я хочу с ним говорить, это то, что, по моему мнению, мы должны действовать максимально успешно.

Успешно, я имею в виду быстро, без слишком больших потерь, чтобы завершить эту войну. И именно поэтому я хочу говорить только о таких вещах", - сообщил президент.

При этом он добавил, что в диалоге с главой Кремля не давал бы волю каким-то эмоциям, поскольку не имеет личных претензий к нему. Однако, как заявил Зеленский, он и его команда имеют свое видение, почему эта война началась.

"Я не имею личных претензий к нему. Никаких эмоций.

Никаких эмоций. Просто я понимаю, как мы действительно пытаемся закончить эту войну", - подчеркнул глава государства.