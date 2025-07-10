Мне инкриминируют пособничество уклонению от мобилизации работника Киевсовета, который служит, - Бондаренко

По его словам, инкриминируется выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов и тому подобное.

"Будут ли теперь за письма привлекать к уголовной ответственности? Не сомневаюсь, что мы с защитой сможем доказать свою правовую позицию. А эти действия правоохранителей расцениваю исключительно как продолжение политического давления", - написал Бондаренко.

Он пояснил, что сегодня столичная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований вручили ему уведомление о подозрении за то, что он подписал письмо на имя руководителя КГВА.

"По мнению следствия, подписание мной письма на имя начальника Киевской городской военной администрации о возможности выполнения Игорем Хацевичем обязанностей управляющего делами - это пособничество уклонению от военной службы", - отметил Бондаренко.

При этом он подчеркнул, что на этом же документе стоит подпись начальника КГВА.

"Интересно, а как тогда следствие рассматривает подпись начальника КГВА на этом документе, который и позволил выполнение Игорем таких обязанностей?" - спрашивает Бондаренко.