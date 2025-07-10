Мені інкримінують пособництво ухиленню від мобілізації працівника Київради, який служить, - Бондаренко

За його словами, інкримінується виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів тощо.

"Чи тепер за листи будуть притягати до кримінальної відповідальності? Не маю жодних сумнівів, що ми із захистом зможемо довести свою правову позицію. А ці дії правоохоронців розцінюю виключно як продовження політичного тиску", - написав Бондаренко.

Він пояснив, що сьогодні столична прокуратура спільно із Державним бюро розслідувань вручили йому повідомлення про підозру за те, що він підписав лист на ім'я керівника КМВА.

"На думку слідства, підписання мною листа на ім’я начальника Київської міської військової адміністрації щодо можливості виконання Ігорем Хацевичем обов’язків керуючого справами - це пособництво ухиленню від військової служби", - зазначив Бондаренко.

При цьому він наголосив, що на цьому ж документі стоїть підпис начальника КМВА.

"Цікаво, а як тоді слідство розглядає підпис начальника КМВА на цьому документі, який і дозволив виконання Ігорем таких обов’язків?" - запитує Бондаренко.