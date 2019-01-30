Менше 10% українців згодні обрати президентом переселенця з Донбасу

Українці не завжди довіряють переселенцям з Донбасу

Только 8% украинцев согласны допустить вынужденного переселенца с Донбасса в качестве президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга Института социологии НАНУ.

Кроме того, около 10% украинцев хотят видеть переселенцев с Донбасса среди людей, которые возглавляют министерства или государственные службы Украины или руководителей администрации населенного пункта респондентов.

Данные опроса также свидетельствуют, что только 31% украинцев согласны предоставить право переселенцам с Донбасса голосовать на выборах.

dif.org.ua

Мониторинг Института социологии НАНУ "Украинское общество" - ежегодный опрос, который освещает динамику изменений в отношении населения к внутренне перемещенных лиц (ВПО). Проводится в течение 2015-2018 годов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Каждого года было опрошено 1800 респондентов в возрасте от 18 лет. Презентация опроса "Внутренне перемещенные лица: реалии и перспективы" проводится фондом "Демократические инициативы" в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!", что финансируется Агентством США с международного развития (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса Киевского международного института социологии, осенью 2018 года за чернокожего кандидата на президентских выборах готовы голосовать 26% украинцев, за кандидата-еврея 36%, за кандидата-женщину 72%.

Напомним, что по данным уполномоченного Верховной рады по правам человека, в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц.