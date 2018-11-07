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Менеджмент "ВТБ Банку" прокоментував проблеми банку в Україні

Новини » Фінанси    07.11.2018 - 12:51
Фото: ВТБ Банк (РБК-Україна)
Фото: ВТБ Банк (РБК-Україна)

Менеджмент банку обіцяє зробити все можливе для відновлення роботи в звичайному режимі

Менеджмент АО "ВТБ Банк" (дочірнього банку російського державного банку ВТБ) прокоментував введені комісії та ліміти на зняття готівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву банку.

Як зазначили в банку, "на даний час менеджмент банку робить все можливе для розблокування діяльності банку в максимально стислі терміни".

Менеджмент також запевняє, що "активів кредитної організації з великим запасом вистачає для погашення всіх клієнтських зобов'язань", і просить клієнтів "зберігати спокій і підтримати банк у ситуації, що склалася".

За версією керівництва АТ "ВТБ Банк", проблеми у банку виникли у зв'язку з рішенням суду за "кримським позовом" до Росії, яким банку заборонено відчужувати активи. Зокрема, банк позбавили можливості поповнювати ліквідність за рахунок реалізації набутого у процесі стягнення заставного майна і активів".

Як повідомляло РБК-Україна, на початку листопада АТ "ВТБ Банк" ввів обмеження на зняття готівки в Україні.

Нагадаємо, що 5 вересня Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Рішення прийнято у зв'язку з заявою про забезпечення позову колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, які мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 травня про стягнення з РФ компенсації за нерухоме майно.

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