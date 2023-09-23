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Мемами и не только. Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине

Украина, Суббота 23 сентября 2023 19:26
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Мемами и не только. Российская пропаганда пытается сорвать мобилизацию в Украине Фото: Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская пропаганда с помощью мемов, провокационных видео и лживых новостей о потерях пытается сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр стратегических коммуникаций зафиксировал новые попытки россиян дискредитировать украинскую армию и власть.

"Чтобы навязать рядовым украинцам мысль о том, что мобилизация - это плохо и государство посылает всех на верную гибель, фейкоделы активно пользуются соцсетями", - сообщили в центре.

Для более эффективной атаки на умы используют Telegram-группу "Цифровая армия россии".

Там пропагандисты публикуют лживые вбросы, которые боты и заядлые Z-патриоты должны разнести по комментариям к украинским каналам.

Вот несколько тем, которые сейчас активно распространяет враг:

  • видео украинки, которая обращается к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с претензией относительно того, что он хочет убить всех украинцев ради вступления в НАТО (обращение - наигранное и манипулятивное, ведь украинцы понимают, что воюют за собственную свободу, а не какие-то альянсы; и нет ни одного доказательства, что видео записала действительно украинка);
  • мемы о коррупции в украинской власти и нежелании украинцев воевать (шутки должны демонстрировать якобы настроения украинцев, но сделаны с абсурдными ошибками - фейкоделы даже не смогли перевести слово "лук" и оставили его "луком");
  • новости о потерях ВСУ, которые составляют "до 90%" (пропагандисты продуцируют фейковые новости о количестве потерь, чтобы напугать украинцев и демотивировать их продолжать борьбу).

"Если вы видите в своей ленте подобные публикации, не ставьте им никаких лайков и не пишите никаких комментариев, ведь любая активность и взаимодействие с такими сообщениями и комментариями повышает их популярность. Необходимо только пожаловаться на публикацию", - отметили в центре.

Российские ИПСО и пропаганда против Украины

Недавно в ГУР Минобороны отметили, что российские политтехнологи подготовили новый раунд дезинформационной кампании, нацеленной на международную дискредитацию нашей страны, и разжигание внутриполитических раздоров.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на нынешнем этапе нацелила свою пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

В середине августа в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что россияне запустили очередную ИПСО в социальных сетях в попытке разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Кроме того, в сети распространяется информация, что якобы бывший президент США Ричард Никсон предусмотрел американскую войну в Украине. Однако это - фейк.

Кроме того, РФ прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. В этот раз распространяет сообщения о якобы" разрушенной энергетической инфраструктуре".

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