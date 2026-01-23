Мелони за закрытыми дверьми отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу, - Politico

Премьер Италии Джорджа Мелони во время закрытых дискуссий на саммите ЕС предупредила коллег о том, что противостоять президенту США Дональду Трампу - "плохая идея".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
О таком предупреждении Мелони рассказали четыре неназванных источника издания. Также, по их словам, глава итальянского правительства заявила о том, что в случае конфликта с США Европа может потерять все.
Мелони, как рассказали источники Politico, призвала сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого, как его в частном порядке характеризовали некоторые чиновники на фоне бурного начала 2026 года в международных делах.
При этом во время выступления после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что европейские лидеры на этой неделе усвоили урок: противостоять Трампу твердо, но без эскалации - эффективная стратегия, которой следует придерживаться и дальше.
Как отмечает издание, экстренный саммит ЕС был созван в ответ на угрозу Трампа ввести тарифы против восьми европейских стран за их несогласие с его требованием установить контроль над Гренландией, принадлежащей Дании.
Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время регулярно заявляет о том, что Гренландия должна стать частью США. По его словам, он хочет защитить остров от России и Китая.
На этом фоне американский лидер предупредил, что с 1 февраля он введет пошлины для ряда европейских стран, пока они не согласятся на его идею покупки Гренландии.
Несколько дней назад Трамп передумал вводить пошлины и сказал о том, что по Гренландии была достигнута сделка. О чем речь - пока неизвестно.