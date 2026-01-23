Мелони за закрытыми дверьми отговаривала лидеров ЕС противостоять Трампу, - Politico

О таком предупреждении Мелони рассказали четыре неназванных источника издания. Также, по их словам, глава итальянского правительства заявила о том, что в случае конфликта с США Европа может потерять все.

Мелони, как рассказали источники Politico, призвала сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как безумного или непредсказуемого, как его в частном порядке характеризовали некоторые чиновники на фоне бурного начала 2026 года в международных делах.

При этом во время выступления после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что европейские лидеры на этой неделе усвоили урок: противостоять Трампу твердо, но без эскалации - эффективная стратегия, которой следует придерживаться и дальше.

Как отмечает издание, экстренный саммит ЕС был созван в ответ на угрозу Трампа ввести тарифы против восьми европейских стран за их несогласие с его требованием установить контроль над Гренландией, принадлежащей Дании.