Мелони отстранили от переговоров лидеров ЕС с Трампом по Украине, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытался снизить напряжение в дипломатическом конфликте между Римом и Парижем, который возник из-за того, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони не была привлечена к группе европейских лидеров, которые координируют с Белым домом усилия по урегулированию войны в Украине.

Эскалация напряженности произошла в пятницу, 16 мая, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" из-за того, что она не участвовала во встрече небольшой группы европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также в совместном телефонном звонке лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Мелони прибыла в Албанию для участия в саммите Европейского политического сообщества, в котором принимали участие 40 европейских лидеров, включая Зеленского. Однако она не присоединилась к отдельной встрече Мерца, Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьера Польши Дональда Туска. Во время этой встречи обсуждались результаты мирных переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в тот день в Стамбуле. После лидеры позвонили Трампу и Зеленскому, а затем обнародовали заявление, в котором назвали требования Путина "неприемлемыми".

Премьер-министр Италии, которая последовательно поддерживает Украину и имеет тесные личные связи с Трампом, заявила итальянским журналистам, что не была включена в эту группу из-за ее отказа отправлять войска в Украину в рамках предложенной "Коалиции решительных" для обеспечения безопасности после вероятного мирного договора.

"Италия уже давно заявила, что не намерена отправлять войска в Украину. Было бы нелогично участвовать в форматах, цели которых нам не подходят", - сказала Мелони журналистам в Тиране.

В ответ Макрон заявил, что вопрос военного контингента не обсуждался ни в Тиране, ни в Киеве в минувшие выходные, когда он вместе со Стармером, Мерцем и Туском посещал украинскую столицу.

"Речь идет о прекращении огня - давайте избегать распространения ложной информации. Ее и так уже достаточно со стороны России", - сказал президент Франции.

Суть конфликта и Мерц в роли миротворца

Канцлер ФРГ Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV, пытаясь снизить напряжение. Он заявил, что оба лидера пришли к согласию, что Италия "должна участвовать" во всех европейских мирных инициативах по Украине.

"Я проведу переговоры в ЕС в ближайшие дни, чтобы Италия была вовлечена во все наши усилия по урегулированию этого конфликта. Мы не должны допустить разделения. В ЕС не существует стран первого или второго сорта, и все стремятся как можно быстрее завершить эту войну", - заявил Мерц на пресс-конференции в Риме.

Во время совместной пресс-конференции, Мелони призвала лидеров "отбросить эгоизм" и сосредоточиться на "единстве Запада". Она вновь выступила за "справедливый мир", который не означал бы капитуляцию Киева, и назвала переговоры в Стамбуле "осторожным первым шагом к мирному процессу".

Издание напомнило, что отсутствие Мелони среди четырех лидеров, которые от имени Европы общались с Трампом по Украине, а также публичная критика со стороны Макрона, вызвали резонанс в Италии. Критики обвиняют главу правительства в отстранении своей страны от важных процессов.

Мелони также обвиняют во лжи относительно истинных причин ее исключения из переговоров, а некоторые ее союзники считают, что на принятие такого решения повлияла ее личная антипатия к Макрону.

"Мелони является носителем национальных интересов Италии. Не поехать туда из-за личной неприязни к одному из лидеров - это неприемлемо", - заявил депутат-центрист Карло Календа в эфире местного телеканала.

В FT отметили, что неприязнь между лидерами Франции и Италии неоднократно проявлялась с тех пор, как Мелони пришла ко власти в конце 2022 года. В частности, Макрон не пригласил ее на частный ужин с Зеленским в начале 2023 года.

Кроме давнего конфликта с Макроном, у Мелони были напряженные отношения и с предшественником Мерца, Олафом Шольцом. Вместе с партнерами по "зеленой" коалиции он публично критиковал политику итальянского премьера по миграции.

В то же время, Мерц, чья партия - Христианско-демократический союз (ХДС) - сделала усиление миграционной политики ключевым пунктом своей программы, пытался продемонстрировать теплые отношения с Мелони. Вечером в субботу, 17 мая, он обращался к ней по имени "Джорджиа" и использовал неформальную форму обращения "du".

"Вместе мы стремимся к сильной, безопасной и конкурентоспособной Европе. И я очень благодарен, Джорджиа, что мы смогли установить тесный контакт в первые же дни", - заявил глава немецкого правительства.