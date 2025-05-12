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"Наблюдает со стороны": в Италии возмутились отсутствием Мелони на встрече лидеров в Киеве

Понедельник 12 мая 2025 13:18
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"Наблюдает со стороны": в Италии возмутились отсутствием Мелони на встрече лидеров в Киеве Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони столкнулась с волной критики в Италии после того, как проигнорировала саммит лидеров в Киеве. Вместо личного присутствия премьер присоединилась к встрече дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euraktiv.

По словам итальянских политиков, эта поездка имела символическое значение, подобно визиту 2022 года, когда в Киев прибыли тогдашний премьер-министр Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом.

На этот раз на фото из украинской столицы - Макрон, британский премьер Кир Стармер и новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

Бывший премьер Италии Джузеппе Конте обвинил Мелони в пассивности, что она "наблюдает со стороны" и следит за чужими решениями дистанционно.

Также другой бывший премьер-министр Маттео Ренци написал, что Италия "потеряла позиции" и "суверенисты - это плохо для страны".

В офисе Мелони в ответ заявили, что ее отсутствие было сознательным политическим шагом, чтобы дистанцироваться от потенциальной инициативы по развертыванию иностранных войск в Украине.

В Риме настаивают: позиция Италии - гарантии безопасности для Украины без обязательного членства в НАТО, но с более сильными обязательствами западных стран.

В команде Мелони также считают, что ее дистанционность помогла избежать вопроса о развертывании войск.

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, что 10 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.

В Киеве состоялась встреча "коалиции решительных", цель которой обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждалось возможность отправки европейских войск в Украину.

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