"Наблюдает со стороны": в Италии возмутились отсутствием Мелони на встрече лидеров в Киеве
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони столкнулась с волной критики в Италии после того, как проигнорировала саммит лидеров в Киеве. Вместо личного присутствия премьер присоединилась к встрече дистанционно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euraktiv.
По словам итальянских политиков, эта поездка имела символическое значение, подобно визиту 2022 года, когда в Киев прибыли тогдашний премьер-министр Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом.
На этот раз на фото из украинской столицы - Макрон, британский премьер Кир Стармер и новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
Бывший премьер Италии Джузеппе Конте обвинил Мелони в пассивности, что она "наблюдает со стороны" и следит за чужими решениями дистанционно.
Также другой бывший премьер-министр Маттео Ренци написал, что Италия "потеряла позиции" и "суверенисты - это плохо для страны".
В офисе Мелони в ответ заявили, что ее отсутствие было сознательным политическим шагом, чтобы дистанцироваться от потенциальной инициативы по развертыванию иностранных войск в Украине.
В Риме настаивают: позиция Италии - гарантии безопасности для Украины без обязательного членства в НАТО, но с более сильными обязательствами западных стран.
В команде Мелони также считают, что ее дистанционность помогла избежать вопроса о развертывании войск.
Встреча "коалиции решительных"
Напомним, что 10 мая, в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск.
В Киеве состоялась встреча "коалиции решительных", цель которой обеспечить мир в Украине после прекращения огня и окончания войны. В рамках коалиции обсуждалось возможность отправки европейских войск в Украину.
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