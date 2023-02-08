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Британия намерена провести Конференцию по восстановлению Украины: названа дата

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Британия, Среда 08 февраля 2023 23:25
Британия намерена провести Конференцию по восстановлению Украины: названа дата Фото: Британия намерена провести Конференцию по восстановлению Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Британия намерена выступить организаторами Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную британско-украинскую декларацию .

Сегодня, 8 февраля, Британия и Украина опубликовали совместную декларацию, согласно которой Лондон и Киев намерены выступить организаторами Конференции по восстановлению Украины. Проведение конференции запланировано на июнь этого года.

"Мы выступим соорганизаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Великобритания продолжит обеспечивать Украине доступ к британскому частному финансированию, страхованию, техническому экспертному потенциалу", - говорится в документе, одобренном по итогам переговоров британского премьера Риши Сунака с Владимиром Зеленским.

Кроме того, британская сторона напомнила, что за прошедшие 12 месяцев "военная, гуманитарная и экономическая помощь Украине со стороны Великобритании составила около 4 млрд фунтов стерлингов".

Напомним, после встречи с украинским президентом премьер-министр Британии подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров .

Кроме того, Сунак заявил, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных сил Украины.

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