Мелони прибыла в Белый дом на встречу с Трампом

Трамп торжественно встретил главу правительства Италии возле Белого дома.

Президент США и Джорджа Мелони поздоровались, пожали друг другу руку и сфотографировались.

Журналисты, собравшиеся возле Белого дома, пытались задать несколько вопросов Трампу и Мелони. В частности о том, какой месседж президент хочет донести Италии. Однако глава США не стал задерживаться и отвечать, а повел Мелони в здание.

Встреча Трампа и Мелони

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом, чтобы обсудить взаимные пошлины США и Европейского союза (ЕС).

Издание Roma отмечало, что европейское предложение Мелони может заключаться в возвращении к нулевым тарифам, что, вероятно, сегодня неприемлемо для Вашингтона. Конкретная же цель ЕС - установить взаимные пошлины на уровне 10%.

Отмечалось, что Мелони перед поездкой в Штаты встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также они проведут переговоры и после диалога главы итальянского правительства с Трампом.