Мелони сообщила Байдену о плане расторгнуть сомнительный инвестиционный пакт с Китаем

"Если вы думаете, что США требуют или навязывают свою политику в этом отношении, вы ошибаетесь. Разговор широк и включает в себя все страны G-7, и речь идет о снижении риска зависимости цепочки поставок от Китая, что является приоритетом", - заявила премьер-министр журналистам после встречи в Овальном кабинете с Байденом в четверг.

Мелони добавила, что решение по пакту "Один пояс, один путь" будет принято к концу года. "Очень важно поддерживать конструктивный диалог с Пекином", - сказала она.

Мелони работает над тем, чтобы изменить отношения с Китаем. Официальные лица в Риме в частном порядке заверяют США, что Италия выйдет из инвестиционного пакта с Китаем, который сделал страну исключением из "Большой семерки", где Италия председательствовать в следующем году.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило о планах Мелони не разглашать информацию о своем решении отказаться от участия во время короткой поездки в Вашингтон. Мелони заявила в четверг, что планирует посетить Китай.

Один пояс, один путь

Италия присоединилась к проекту Китая в 2019 году под руководством дружественного Китаю премьера Джузеппе Конте. Пакт, который должен быть автоматически продлен в конце года, если не будет предпринято никаких действий, поставил вопросы о том, в чем заключается лояльность Рима.

В течение нескольких месяцев Мелони пытался придумать, как уклониться от обязательства, не спровоцировав возмездия со стороны Пекина.

Приглашение в Белый дом - обычная любезность для итальянских премьер-министров, а Байден уже принимал у себя предшественника Мелони Марио Драги. Но для Мелони этот визит стал возможностью проявить напористость, особенно в отношении Китая и вторжения России в Украину, двух областей, в которых Италия иногда считалась недостаточно жесткой.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 млрд долларов.