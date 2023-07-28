Мелоні повідомила Байдену про план розірвати сумнівний інвестиційний пакт із Китаєм

"Якщо ви думаєте, що США вимагають або нав'язують свою політику в цьому відношенні, ви помиляєтеся. Розмова широка і включає всі країни G-7, і йдеться про зниження ризику залежності ланцюжка поставок від Китаю, що є пріоритетом", - заявила прем'єр-міністр журналістам після зустрічі в Овальному кабінеті із Байденом у четвер.

Мелоні додала, що рішення щодо пакту "Один пояс, один шлях" буде ухвалено до кінця року. "Дуже важливо підтримувати конструктивний діалог із Пекіном", - сказала вона.

Мелоні працює над тим, щоб змінити відносини з Китаєм. Офіційні особи в Римі приватно запевняють США, що Італія вийде з інвестиційного пакту з Китаєм, який зробив країну винятком з "Великої сімки", де Італія головуватиме наступного року.

Раніше на цьому тижні агентство Bloomberg повідомило плани Мелоні не розголошувати інформацію про своє рішення відмовитися від участі під час короткої поїздки до Вашингтона. Мелоні заявила у четвер, що планує відвідати Китай.

Один пояс, один шлях

Італія приєдналася до проекту Китаю у 2019 році під керівництвом дружнього Китаю прем'єра Джузеппе Конте. Пакт, який має бути автоматично продовжено наприкінці року, якщо не буде вжито жодних дій, поставив питання про те, в чому полягає лояльність Риму.

Протягом кількох місяців Мелоні намагався вигадати, як ухилитися від зобов'язання, не спровокувавши відплати з боку Пекіна.

Запрошення до Білого дому - звичайна люб'язність для італійських прем'єр-міністрів, а Байден уже приймав у себе попередника Мелоні Маріо Драгі. Але для Мелоні цей візит став можливістю виявити наполегливість, особливо щодо Китаю та вторгнення Росії в Україну, двох областей, у яких Італія іноді вважалася недостатньо жорсткою.

Китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу 900 млрд доларів.