Мелони о переговорах в Стамбуле: мы увидели, кто готов к миру, а кто - нет

Переговоры Украины и России

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинских и российских делегаций в Стамбуле. Это был первый контакт между странами за три года полномасштабной войны.

Как сообщали СМИ, встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. Они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.

Позже стало известно, что страны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

Также во время переговоров был затронут вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.