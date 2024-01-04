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Мелони о передаче оружия Украине: только так можно добиться баланса между силами на земле

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Передача Украине оружия позволит добиться баланса между силами на земле.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

"Для Украины, вопреки мнению тех, кто говорит, что мы не должны посылать оружие, потому что это приведет к эскалации, я считаю, что все обстоит с точностью до наоборот", - заявила она.

По словам Мелони, Украина может достичь дипломатического решения войны с РФ только в одном случае. 

"Единственный шанс для Украины достичь дипломатического решения - это добиться баланса между силами на земле, и если бы мы сделали то, что предлагали нам те, кто говорит, что мы не должны поддерживать Украину, мы бы получили не мир, а вторжение, войну ближе к дому", - подчеркнула премьер Италии. 

Помощь Италии

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Италия передала Украине семь пакетов военной помощи.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи. Теперь страна полагает, какое оборудование можно передать Киеву.

Также в декабре правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.

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