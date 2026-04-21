Мельник в Совбезе ООН обратился к Небензе на русском: "Поздно, Вася, пить боржоми"
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник иронично обратился к представителю делегации РФ Василию Небензе, использовав известную поговорку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника во время заседания Совета Безопасности ООН.
Призыв усилить санкции против РФ
Прежде всего украинский дипломат обратился к американским партнерам с призывом усиливать санкционный режим в отношении российского энергетического экспорта.
Он отметил, что недавние исключения по продаже российской нефти могут принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель.
"Кто-то верит, что эти сверхприбыли пойдут на финансирование школ, больниц или санитарии? Они будут финансировать войну России на уничтожение против Украины", - сказал Мельник.
По его словам, этих "средств достаточно для производства до полумиллиона смертоносных "шахедов".
Кроме этого, дипломат призвал США действовать жестче в отношении России.
Обращение к европейским союзникам
Постпред Украины также обратился к лидерам ЕС с предложением ликвидировать российский "теневой флот", который помогает обходить санкции, и призвал страны Глобального юга присоединиться к ограничениям в отношении российских энергоносителей.
"Эту лазейку нужно закрыть навсегда", - подчеркнул Мельник.
Среди прочего дипломат предложил европейским союзникам повысить военную помощь Украине до уровня 1% ВВП.
"Это станет мощным сигналом Москве о том, что господин Путин уже проиграл эту войну", - заявил он.
Мельник также отметил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца, поэтому Совет Безопасности ООН должен перейти к конкретным действиям.
В частности, европейские члены органа должны инициировать новую резолюцию, которая будет предусматривать не только призывы, но и реальные механизмы принуждения к прекращению боевых действий, включая целевые санкции.
По словам дипломата, если бы Россия действительно стремилась к миру, она не блокировала бы решение о немедленном прекращении огня и обмене пленными по формуле "всех на всех". Он подчеркнул, что новый документ должен стать действенным инструментом, а не формальным заявлением без последствий.
Мельник призвал членов Совбеза не ограничиваться дискуссиями, а полноценно использовать свои полномочия для принятия решений.
Что Мельник сказал российской делегации
Украинский дипломат выразил уверенность, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть не спасут ее руководство.
Обращаясь непосредственно к представителю РФ Василию Небензе, украинский дипломат перешел на русский язык, использовав известную поговорку.
"Поздно, Вася, пить боржомы", - сказал он, добавив уже на английском: "Когда почки уже отказали".
Заседание Совбеза ООН 20 апреля
Напомним, 20 апреля Совет Безопасности ООН собрался для того, чтобы обсудить последние российские обстрелы Украины.
Украина подала запрос на проведение заседания после того, как Россия осуществила комбинированную атаку по Днепру и другим городам 14 апреля.
Заседание Совбеза началось в 15:00 (22:00 по киевскому времени).
Во время заседания Мельник сказал, что Украина отвергает российские ультиматумы и не оставит ни одного квадратного миллиметра своей территории.