Окупанти призначили екс-нардепа Балицького "губернатором" Запорізької області

Російські окупанти призначили екс-нардепа Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області. Представник "Опозиційного блоку" став так званим "головою військово-цивільної адміністрації" притому, що окупанти лише частково контролюють регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Мелітополь".

Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. Вчора в цьому статусі він дав прес-конференцію в мелітопольському ДК Шевченка.

До "призначення" Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.

Хто такий Євген Балицький?

Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної ради як мажоритарник.

Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку". У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.