З Мелітополя виїхали близько половини мешканців за останні 60 днів, - мерія

З Мелітополя виїхали 45-50% мешканців за останні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

За його словами, у місті з понад 150 тис. населення залишилося лише близько 70 тис. Ті, що залишилися здебільшого - люди похилого віку.

У селах, як каже Федоров, залишилося більше людей, але до приміських сел окупанти не дійшли.