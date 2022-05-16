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Из Мелитополя уехали около половины жителей за последние 60 дней, - мэрия

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Запорожье, Понедельник 16 мая 2022 11:46
Из Мелитополя уехали около половины жителей за последние 60 дней, - мэрия Фото: эвакуация из Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из Мелитополя уехали 45-50% жителей за последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

По его словам, в городе с более 150 тыс. населения осталось лишь около 70 тыс. Оставшиеся в большинстве своем - пожилые люди.

В селах же, как говорит Федоров, осталось больше людей, но к пригородным селам оккупанты не дошли.

Напомним, ранее в мае российские оккупанты назначили экс-нардепа "ОПЗЖ" Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области, притом, что рашисты только частично контролируют регион.

Напомним также, в марте оккупанты назначили Галину Данильченко "мэром" Мелитополя. Ее называют "правой рукой" Балицкого.

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