Из Мелитополя уехали около половины жителей за последние 60 дней, - мэрия

Из Мелитополя уехали 45-50% жителей за последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

По его словам, в городе с более 150 тыс. населения осталось лишь около 70 тыс. Оставшиеся в большинстве своем - пожилые люди.

В селах же, как говорит Федоров, осталось больше людей, но к пригородным селам оккупанты не дошли.