Из Мелитополя уехали около половины жителей за последние 60 дней, - мэрия
Из Мелитополя уехали 45-50% жителей за последние два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.
По его словам, в городе с более 150 тыс. населения осталось лишь около 70 тыс. Оставшиеся в большинстве своем - пожилые люди.
В селах же, как говорит Федоров, осталось больше людей, но к пригородным селам оккупанты не дошли.
Напомним, ранее в мае российские оккупанты назначили экс-нардепа "ОПЗЖ" Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области, притом, что рашисты только частично контролируют регион.
Напомним также, в марте оккупанты назначили Галину Данильченко "мэром" Мелитополя. Ее называют "правой рукой" Балицкого.
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