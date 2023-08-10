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На Мелитопольском направлении "Гвардия наступления" имела успех и захватила в плен россиянина

Фото: Николай Уршалович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Подразделения бригад "Гвардии наступления" ведут наступательные действия в Мелитопольском направлении. Бойцы преуспевают.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, враг пытался вернуть утраченное положение и сбить темп наступления наших подразделений. 4 августа россияне пытались контратаковать силами резервов по направлению Роботине. Однако понес потери - 7 безвозвратных и 15 раненых.

"8 августа нацгвардейцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" на этом же направлении взяли в плен военнослужащего 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Он рассказал о низком морально-психологическом состоянии обводного состава своего подразделения", - сообщил Уршалович.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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Война России против УкраиныМелитопольГвардия наступления