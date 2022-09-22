В Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка, есть пострадавшие

По предварительным данным, в городе подорвали магазин, в котором продавали военную форму по адресу улица Свердлова, 3.

По словам очевидцев, на месте происшествия лежат два человека. При этом еще один человек серьезно травмирован.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В то же время росСМИ сообщают, что в район рынка направлены наряды полиции.

Обновлено (11:40)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты "устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинские власти".

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается", - написал он в Telegram.

По его словам, россияне на центральном рынке города произвели взрыв и ликвидировали троих военных.

Информация о мирных гражданах уточняется.

По обновленным данным, в Мелитополе ликвидировано 6 военных.

Напомним, вечером 18 сентября в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.

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