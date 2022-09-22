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У Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку, є постраждалі

Фото: У Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер вранці, 22 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у районі центрального ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Мелітополь" .

За попередніми даними, у місті підірвали магазин, де продавали військову форму за адресою вулиця Свердлова, 3.

За словами очевидців, на місці події лежать двоє людей. При цьому ще одна людина серйозно травмована.

Обставини події уточнюються.

Разом з тим росЗМІ повідомляють, що в район ринку направлені наряди поліції.

Оновлено (11:40)

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти "влаштували теракт у людному місці, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу".

"Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях постійно демонструє росія. І перед псевдореферендумом зачистка серед своїх посилюється", - написав він у Telegram.

За його словами, росіяни на центральному ринку міста вчинили вибух і ліквідували трьох військових.

Інформація щодо мирних громадян уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 18 вересня у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

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МелітопольВибухВійна Росії проти України