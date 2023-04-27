Взрыв в Мелитополе произошел у дома одного из коллаборантов, - Федоров

В результате взрыва в Мелитополе в четверг, 27 апреля, пострадал один из местных коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

"Началось все примерно в 4 утра, когда в городе прозвучали автоматные очереди, а уже в 5.20 утра по улице Героев Украины, 67 прогремел одиночный взрыв, который был очень мощным, потому что его слышало ближайших по меньшей мере десяток домов", - рассказал он.

По его словам, по этому адресу проживал один из коллаборантов, работавший в правоохранительных структурах. Также, как добавил он, сегодня уже оккупационные власти сообщили, что один человек пострадал, его отвезли в больницу.

"Пока не будем называть фамилию и должность этого человека из правоохранительной структуры, еще данные проверяются и уточняются. Но, скорее всего, одного правоохранителя станет меньше", - констатировал Федоров.

Обновлено. Чуть позже мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, рассказал, что в результате взрыва погиб коллаборант Александр Мищенко. Он умер в больнице.

"До полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, так еще и подбил своих сотрудников стать предателями", - рассказал Федоров.