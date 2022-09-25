ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Запорожье , Воскресенье 25 сентября 2022 12:12
В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы: что известно Фото: в Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы (иллюстрация/t me riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 25 сентября, в Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"В Бердянске и Мелитополе почти одновременно раздались взрывы. В Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города", - говорится в сообщении.

В Бердянске и Мелитополе почти одновременно прогремели взрывы: что известно

По данным РИА Мелитополь, в Бердянске взорвали автомобиль возле мэрии.

"Рашистские СМИ подтверждают взрывы возле здания исполкома и публикуют фото оцепления места взрыва. Местные утверждают, что взорвался автомобиль. Дым идет до сих пор. Все дороги перекрыты, движение транспорта вокруг здания закрыто", - добавляют в Бердянск Сейчас.

Как сообщалось, в воскресенье утром, 25 сентября, по оккупированному Херсону нанесли ракетный удар. В результате погиб бывший нардеп от Партии регионов и коллаборант Алексей Журавко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие