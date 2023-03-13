ЧВК "Вагнера" пытается вербовать жителей Мелитополя для отправки под Бахмут, - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" пытаются завербовать жителей, чтобы усилить свою группировку под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, российские солдаты сейчас размещены по всему Мелитополю. Город превратился во вражескую военную базу.

Федоров подтвердил, что частная военная компания "Вагнера" пытается набрать в свои ряды мелитопольцев. Также и местный гауляйтер начал набирать свое собственное "ополчение".

"В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города, начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в ЧВК "Вагнера". Конечно, никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают, это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут", - уточнил мэр.