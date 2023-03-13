ЧВК "Вагнера" пытается вербовать жителей Мелитополя для отправки под Бахмут, - Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" пытаются завербовать жителей, чтобы усилить свою группировку под Бахмутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, российские солдаты сейчас размещены по всему Мелитополю. Город превратился во вражескую военную базу.
Федоров подтвердил, что частная военная компания "Вагнера" пытается набрать в свои ряды мелитопольцев. Также и местный гауляйтер начал набирать свое собственное "ополчение".
"В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города, начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в ЧВК "Вагнера". Конечно, никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают, это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут", - уточнил мэр.
Напомним, еще 28 февраля замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что под Бахмутом украинские защитники уничтожили большинство подразделений ЧВК "Вагнера".
Также мы писали, что, по словам командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского, ситуация в Бахмуте остается сложной. "Вагнеровцы" пытаются прорвать оборону.
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