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В Мелитополе взорвали машину оккупантов, - СМИ

Мелитополь, Воскресенье 29 декабря 2024 08:26
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В Мелитополе взорвали машину оккупантов, - СМИ Фото: в Мелитополе прогремел взрыв 28 декабря, взорвалось авто оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мелитополе прогремел взрыв 28 декабря. Взорвалось авто оккупантов, которое принадлежало российскому командиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Вчера в Мелитополе взорвана машина оккупантов. Взорванный автомобиль принадлежал командиру российских войск", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, российский командир присвоил авто для личных нужд.

"Машина была уничтожена в результате взрыва, вероятно, вызванного местным подпольем", - добавляет "Бердянск Сейчас".

Ситуация в Мелитополе

Российские войска захватили Мелитополь Запорожской области во время масштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас город используется захватчиками для собственных нужд. В Мелитополе построено много баз и военных объектов.

При этом Силы обороны постоянно атакуют важные для логистики россиян объекты. Также партизаны постоянно проводят работу по ликвидации офицеров и солдат РФ.

Например, 1 октября, в городе были слышны звуки взрыва. Подполье уничтожило автомобиль с российскими военными в Мелитополе.

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