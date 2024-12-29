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У Мелітополі підірвали машину окупантів, - ЗМІ

Мелітополь, Неділя 29 грудня 2024 08:26
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У Мелітополі підірвали машину окупантів, - ЗМІ Фото: у Мелітополі пролунав вибух 28 грудня, вибухнуло авто окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Мелітополі пролунав вибух 28 грудня. Вибухнуло авто окупантів, яке належало російському командиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Вчора у Мелітополі підірвано машину окупантів. Підірваний автомобіль належав командиру російських військ", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, російський командир привласнив авто для особистих потреб.

"Машина була знищена в результаті вибуху, ймовірно, спричиненого місцевим підпіллям", - додає "Бердянськ Сьогодні".

Ситуація в Мелітополі

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі місто використовується загарбниками для власних потреб. У Мелітополі побудовано багато баз та військових об'єктів.

При цьому Сили оборони постійно атакують важливі для логістики росіян об'єкти. Також партизани постійно проводять роботу по ліквідації офіцерів та солдатів РФ.

Наприклад, 1 жовтня, у місті було чути звуки вибуху. Підпілля знищило автомобіль з російськими військовими у Мелітополі.

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Мелітополь Запорізька область Війна в Україні Вибухи
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