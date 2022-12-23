Взрыв автомобиля в центре Мелитополя: одним из пострадавших оказался коллаборант

В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадал полицейский-коллаборант. Врачи решают, удастся ли предателю спасти вторую ногу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня карьерный взлет предателя также ярко закончился. По предварительным данным от взрыва ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос останется ли другая", - пишет Федоров.

После оккупации города предатель получил от россиян место начальника Линейного отдела милиции.

Как пишет Федоров, одним из пострадавших в результате взрыва автомобиля оказался коллаборант - бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Мелитополе раздался сильный взрыв в результате подрыва автомобиля россиян.

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