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Взрыв автомобиля в центре Мелитополя: одним из пострадавших оказался коллаборант

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Пятница 23 декабря 2022 16:18
Взрыв автомобиля в центре Мелитополя: одним из пострадавших оказался коллаборант Фото: одним из пострадавших в результате взрыва в Мелитополе оказался коллаборант (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергей Пышкин

В результате взрыва автомобиля в центре Мелитополя пострадал полицейский-коллаборант. Врачи решают, удастся ли предателю спасти вторую ногу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как пишет Федоров, одним из пострадавших в результате взрыва автомобиля оказался коллаборант - бывший сотрудник внутренней безопасности Национальной полиции Андрей Блавацкий.

После оккупации города предатель получил от россиян место начальника Линейного отдела милиции.

"Сегодня карьерный взлет предателя также ярко закончился. По предварительным данным от взрыва ему оторвало ногу и сейчас стоит вопрос останется ли другая", - пишет Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Мелитополе раздался сильный взрыв в результате подрыва автомобиля россиян.

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