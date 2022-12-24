Россияне активно перебрасывают технику для укрепления участка фронта в Мелитополе, - Андрющенко

Российские военные начали активно перебрасывать свою технику в Запорожскую область. Укрепляют Мелитопольский участок фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Через Мариуполь - Мангуш - БТР, командные пункты, пока живая сила. Из Мангушского района через Мангуш из сел на побережье Азова - гусеничная военная техника в большом количестве", - пишет советник городского головы Мариуполя.

Как пишет Андрющенко, в Мариуполе фиксируется аномально высокое движение военных колонн в сторону Бердянского направления.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в центре Мелитополя взорвался автомобиль, в котором в тот момент находился коллаборант.

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