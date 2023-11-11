В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Мелитопольский мэр сообщил, что в городе раздался громкий взрыв.

"Оккупанты не присмотрели взрывчатку? Ждем подробностей", - добавил Федоров.

Фото: deepstatemap

Последствия взрыва

"Сейчас жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы", - сообщил городской голова.

К тому же, по словам Федорова, после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости ездят полицейские авто.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.