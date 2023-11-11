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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Мелитополь, Суббота 11 ноября 2023 19:18
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В оккупированном Мелитополе раздался взрыв Фото: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня, 11 ноября, раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Мелитопольский мэр сообщил, что в городе раздался громкий взрыв.

"Оккупанты не присмотрели взрывчатку? Ждем подробностей", - добавил Федоров.

В оккупированном Мелитополе раздался взрывФото: deepstatemap

Последствия взрыва

"Сейчас жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами "Рефма" и "Агат", которые враг превратил в военные базы", - сообщил городской голова.

К тому же, по словам Федорова, после взрыва, который слышал весь город, по Мелитополю на бешеной скорости ездят полицейские авто.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

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Мелитополь Запорожская область Война России против Украины
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