Боятся наступления? В Мелитополе оккупанты запугивают жителей листовками об обстрелах
Оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) запугивают местных жителей якобы обстрелами со стороны ВСУ. Россияне вывешивают по городу соответствующие листовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Во временно оккупированном Мелитополе орки развешивают объявления о возможных ракетных обстрелах по гражданским от "укронацистов". Рашисты, привыкшие стрелять по мирным городам и уничтожать целые жилые дома, наверняка судят по себе", - отметил Федоров.
Городской голова отмечает, что оккупанты пытаются запугать жителей. Он не исключает, что россияне могут готовить провокации, чтобы обвинить ВСУ.
"В очередной раз обращаюсь к мелитопольцам: не верьте фальшивой пропаганде оккупантов. Вооруженные Силы Украины бьют точно в цель, а наша единственная цель - уничтожение русни", - добавил мэр.
Фото: в Мелитополе оккупанты вывешивают объявления с запугиваниями (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты в городе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан.
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