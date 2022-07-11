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Окупанти заблокували проїзд в один з районів Мелітополя: тисячі людей відрізані від міста

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Мелітополь, Понеділок 11 липня 2022 12:46
Окупанти заблокували проїзд в один з районів Мелітополя: тисячі людей відрізані від міста Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1NEWS zp)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти заблокували проїзд і виїзд в Новий Мелітополь. Десятки тисяч людей виявилися відрізані від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд і виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч жителів спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою", - написав він.

Мер додав, що влада міста зараз з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, російські окупанти в Херсоні та Мелітополі відсторонили від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.

Раніше Федоров повідомляв, що війська РФ переміщують техніку в житлові квартали, а також блокують виїзд з міста.

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