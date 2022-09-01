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Під Мелітополем досі вибухи на одному з російський складів, - мер

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Мелітополь, Четвер 01 вересня 2022 18:42
Під Мелітополем досі вибухи на одному з російський складів, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В результаті вчорашніх вибухів під Мелітополем досі чутна детонація на одному з російських складів боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова на телемарафоні.

"Ключова подія, яка сталася вчора, це низка вибухів. Більше 10 вибухів на території Мелітопольського району. Сьогодні ми вже точно можемо сказати, що був знищений склад боєприпасів в селі Єфремівка, це 15 кілометрів від Мелітополя, і детонація йде досі. Буквально годину тому були повідомлення з південних районів міста, детонація триває", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні південь від Мелітополя прогриміла серія вибухів. Федоров говорив, що це стало результатом роботи сил опору в напрямку Молочного лиману, куди російські окупанти південь від Мелітополя.

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Мелітополь Вибух
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