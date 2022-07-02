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Під Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд. Окупанти заявили про обстріл

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Мелітополь, Субота 02 липня 2022 21:42
Під Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд. Окупанти заявили про обстріл Фото: під окупованим Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд (iz.com.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вранці 2 липня 2022 року під Мелітополем (Запорізька область) з рейок зійшов російський бронепоїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що інцидент стався на ділянці залізниці між Акимівкою і Мелітополем.

Видання з посиланням на заяву окупаційної адміністрації пише, що за попередньою інформацією, бронепоїзд був обстріляний з гранатомета. У той же час самі окупанти кажуть, що це був нібито вантажний потяг з продовольством.

Нагадаємо, раніше законний мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти планували запустити потяг з цього міста до Криму.

До цього в травні повідомлялося, що українські партизани атакували російський бронепоїзд.

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Мелітополь Запорожская область
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