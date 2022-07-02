Під Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд. Окупанти заявили про обстріл

Фото: під окупованим Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд (iz.com.ua)

Вранці 2 липня 2022 року під Мелітополем (Запорізька область) з рейок зійшов російський бронепоїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".