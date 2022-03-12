У Мелітополі окупанти призначили нового "мера": названо її ім'я

Зрадниця закликала місцевих жителів "підлаштуватись під нову дійсність" та "не дестабілізувати обстановку і не брати участь в екстремістській діяльності".

Крім того, відомо, що Данильченко запросила інших депутатів до "співпраці", заявивши про створення Комітету народних обранців

"Наше завдання - підлаштувати всі механізми на нову дійсність. Щоб якнайшвидше почати жити по-новому", - сказала вона.

За словами самопроголошеного мера, в місті нібито "є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію і закликають мешканців до екстремістських дій".

Як повідомляє видання РІА Мелітополь, Данильченко "особа всім добре відома".

"Особа всім добре відома - права рука колишнього нардепа Євгена Балицького - депутатка Галина Данильченко. На місцевому телебаченні вона вже записала звернення до народних мас. У ньому Галина Вікторівна заявила, що у місті створюється комітет народних обранців, який і керуватиме Мелітополем" , - пише видання.

Викрадення мера Мелітополя

Нагадаємо, вчора в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер Мелітополя Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що викрадений російськими окупантами мер Мелітополя живий. Але його катують.

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